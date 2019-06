Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Vermisster Fahrer nach Unfallflucht

Emmendingen: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt

Wyhl: Trunkenheitsfahrt nach Verkehrsunfall

Riegel, Endingen, Kenzingen: Mehrere Einbrüche

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Teningen: Vermisster Fahrer nach Unfallflucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte gegen 01.04 Uhr ein PKW, Marke Dacia, mit Warnblinklicht auf der K5114 zwischen Riegel und Teningen festgestellt werden. Beim Eintreffen der Streife konnte diese zwar frische Unfallschäden am Fahrzeug feststellen, das Fahrzeug war auch nicht mehr fahrbereit, allerdings waren keine Personen und somit auch kein Fahrer vor Ort feststellbar. Dieser konnte auch trotz sofort eingeleiteter Fahndung nirgends angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise an das Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641 582-0.

Emmendingen: Alkoholisierte Radfahrerin stürzt

Am Sonntagabend, kurz nach 21.30 Uhr, kam eine 31-jährige Frau in der Keplerstraße infolge ihrer deutlichen Alkoholisierung mit ihrem Fahrrad so zu Fall, dass sie mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Wyhl: Trunkenheitsfahrt nach Verkehrsunfall

Am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, konnte in der Falkensteinerstraße ein 62-jähriger Autofahrer durch Zeugen beobachtet werden, wie er mit einem Fahrzeug trotz eines platten Vorderrades wegfuhr. Der Fahrer hatte bereits kurz vor 18.30 Uhr einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung an derselben Stelle verursacht. Da ihm bereits dort der Führerschein beschlagnahmt und das Führen von Fahrzeugen untersagt wurde, gelangt er nun neben der Anzeige wegen fortgesetzter Trunkenheitsfahrt auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Riegel, Endingen, Kenzingen - Mehrere Einbrüche in Gaststätte, Sportgeschäft und Sportheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Einbrüchen in Riegel, Endingen und Kenzingen-Bombach.

Riegel - Einbruch in Gaststätte in der Asbergstraße. Entwendet wurden hier Hifi-Geräte sowie eine geringe Menge Bargeld.

Endingen - Einbruch in Sportgeschäft in der Hauptstraße. Entwendet wurden Bargeld sowie diverse Bekleidungsstücke von derzeit unbekanntem Sachwert.

Kenzingen - Sportheim Bombach, Am Forlenwald. Vermutlich durch Auslösung der Alarmanlage kein Diebstahlsschaden. Sachschaden ca. 1000 Euro am Fenster.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell