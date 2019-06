Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Mann rastet auf der Straße aus - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Auf der Straße rastete am Samstagabend, 08.06.2019, ein Mann in Grafenhausen aus. Gegen 20:45 Uhr versuchte der 62-jährige zunächst, wahllos Autos anzuhalten. Dabei versprühte er ein Tierabwehrspray, wodurch ein junger Mann leichte Verletzungen in Form von Reizungen davontrug. Gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten wurde er beleidigend. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und einem Arzt vorgestellt. Der Mann war bereits die Tage zuvor in Bonndorf durch sein aggressives Verhalten aufgefallen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell