Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Beim Abbiegen Motorrad übersehen - Motorradfahrer wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer am Sonntag, 09.06.2019, bei Bonndorf ein Motorrad übersehen. Der Motorradfahrer streifte das Heck des einbiegenden Pkws und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr auf der B 315 am Ortsausgang von Bonndorf in Fahrtrichtung Gündelwangen. Ein 75 Jahre alter Ford-Fahrer wollte von der Bundesstraße nach links auf die Kreisstraße in Richtung Schluchsee abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 46-jährigen auf seiner Triumph, so dass es in der Folge zum Streifvorgang kam. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt bei ca. 5000 Euro.

