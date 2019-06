Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Vorfahrtsmissachtung - Beifahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Die Beifahrerin eines Mercedes-Benz hat sich bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, 08.06.2019, am Ortseingang von WT-Tiengen leicht verletzt. Gegen 09:50 Uhr hatte der 65 Jahre alte Fahrer des Mercedes die Absicht, von der A 98 kommend die bevorrechtigte Landstraße zwischen Lauchringen und Tiengen zu queren, um wieder auf die Autobahn zu gelangen. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden Citroen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 66-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht. Die Insassen im Citroen und der Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstanden Totalschäden, auch ein Sachschaden wurde an einer Leitplanke verursacht, gegen die der Mercedes nach dem Unfall gedrückt wurde. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 20000 Euro liegen. Neben dem Rettungsdienst, der sich mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle befand, war die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell