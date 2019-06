Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbruch in Arztpraxis

Freiburg (ots)

In eine Arztpraxis in der Innenstadt von Waldshut sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag, 08.06.2019, gewaltsam eingedrungen. Vermutlich über ein Baugerüst gelangten der oder die Täter auf das Dach des Hauses, das beim Krankenhaus liegt. Dort wurde ein Fenster aufgebrochen und so kamen die Einbrecher in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis, wo mehrere Sachen durchwühlt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

