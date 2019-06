Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot - zahlreiche Bußgelder

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 07.06.19, kontrollierte die Polizei Rheinfelden das Durchfahrtsverbot in der Nettenbergstraße / In den Langgärten. Während der rund einstündigen Kontrolle wurden 16 Autofahrer, welche kein berechtigtes Anliegen zur Durchfahrt hatten, gebührenpflichtig verwarnt.

Kj

