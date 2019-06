Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Degerfelden: Zeugensuche nach Diebstahl

Am Freitag, gegen 13.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Frau eine unverschlossene Wohnung in der Grenzacher Straße. Hier traf sie auf einen älteren Bewohner, dem sie zu verstehen gab, dass sie Arbeit suche. Daraufhin verlies die Unbekannte die Wohnung in Richtung Kappellenstraße. Der Bewohner stellte dann fest, dass Schmuckstücke aus der Wohnung entwendet worden waren. Die Frau wurde als etwa 30 Jahre alt, 155-160cm groß, mit osteuropäischer Erscheinung beschrieben. Sie hatte einen schwarzen Kurzhaarschnitt. Zur Tatzeit trug sei einen hellen Pullover und eine schwarze Hose. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, denen die beschriebene Frau aufgefallen ist.

