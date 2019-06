Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Reifen an Opel zerstochen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagabend, 09.06.19, und Montagmittag, wurde ein Opel Vivaro in der Basler Straße in Grenzach beschädigt. Bislang unbekannter Täter zerstach alle vier Reifen am Fahrzeug und zerkratzte das Auto großflächig. Es dürfte Sachschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

