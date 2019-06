Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Vorfall von Samstag, 08.06.19, gegen 18.30 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Wie bisher bekannt ist, sollen hierbei mehrere Fahrzeuge von Lörrach in Richtung Schopfheim gefahren sein. Zwei Autos sollen hierbei im Kreisverkehr in Steinen in gefährlicher Weise überholt haben, so dass zumindest ein gefährdetes Fahrzeug eine Vollbremsung einleiten musste. Bei einer Tankstelle hielten die überholenden Autofahrer an und warteten offensichtlich auf weitere Autos. In einer Autokolonne von etwa sechs Fahrzeugen fuhren diese dann weiter in Richtung Schopfheim. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen der gefährlichen Überholmanöver und möglicherweise weitere gefährdete Autofahrer.

Kj

