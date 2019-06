Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer nach Sturz mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein gestürzter Motorradfahrer kam am Montagmorgen, 10.06.2019, mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Der 29-jährige war gegen 11:10 Uhr im Steinatal in einer starken Linkskurve von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Dabei erlitt er schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Seine Ducati musste abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz und unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

