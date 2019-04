Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines zweiflügligen Eingangstores

Alt Rehse (ots)

In der Nacht vom 22.04.2019 zum 23.04.2019 wurde ein komplettes Eingangstor von einem Grundstückszaun in Alt Rehse entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter die Muttern von den Befestigungsbolzen mittels eines unbekannten Werkzeuges gelöst bzw. entfernt und dann die beiden Eingangsflügel vom Befestigungspfahl abgenommen. Bei dem entwendeten Eingangstor handelt es sich um ein zweiseitiges Flügeltor mit einer Größe von 4m Breite und 1m Höhe. Der Doppelstabmattenzaun ist grau und manuell zum Öffnen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Täter müssen ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport zur Verfügung gehabt haben. Zeugen, die in der Nacht vom 22.04. zum 23.04.2019 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Alt Rehse wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell