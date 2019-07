Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Emmendingen: Betrunkener Autofahrer fährt gegen geparkten Pkw

Herbolzheim: Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiterin

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen (3 Meldungen)

Endingen a. K.: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Am Sonntagmorgen, 14.07.2019, gegen 4.15 Uhr, geriet ein Auto auf der Maria-Theresia-Straße auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt drei parkende Autos zusammengeschoben und beschädigt.

Ein Anwohner hörte den Knall, schaute aus dem Fenster und sah, wie der Unfallverursacher wegfuhr. Er verständigte die Polizei.

Bereits durch die ersten Ermittlungen konnten das geflüchtete Fahrzeug und ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Ermittler des Polizeireviers Emmendingen gehen nun dem Verdacht nach, dass der Unfallflüchtige wegen seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben könnte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Tatverdächtige gab eine Blutprobe ab. Ermittlungen wurden eingeleitet.

***

Emmendingen: Betrunkener Autofahrer fährt gegen geparkten Pkw

Am frühen Sonntagmorgen, 14.07.2019, gegen 1.30 Uhr, kollidierte ein 36-jähriger Autofahrer auf der Karl-Friedrich-Straße mit einem geparkten Pkw. Sein Auto war danach nicht mehr fahrbereit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Verursacher deutlich alkoholisiert war. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

***

Herbolzheim: Unbekannter bedroht Supermarkt-Mitarbeiterin

Am Freitagabend, 12.07.2019, gegen 20.30 Uhr, befand sich die Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Grünestraße in Herbolzheim außerhalb des Marktes am Hintereingang, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Nach ernstzunehmenden Drohungen flüchtete die Frau in den Markt und verständigte die Polizei. Der gesuchte Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben:

30-40 Jahre, ca. 170 cm, sehr schlank, sehr helle Haut, stark vernarbtes, rot geflecktes Gesicht, schwarze Jogginghose, schwarzer Hoody, dunkelgrüne Basecap "NY", sprach zunächst gebrochen deutsch, später englisch, war alkoholisiert.

Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr entgegen (Tel. 07641 582-0).

