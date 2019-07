Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Aggressiver Betrunkener wird in Gewahrsam genommen

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 14.07.2019, gegen 7 Uhr, wurde die Polizei in Neustadt zu einem Betrunkenen gerufen, der in einem Mietshaus in der Schwarzwaldstraße in einem Flur lag. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht in seine Wohnung kam, da das Schloss der Wohnungstür stark beschädigt war. Freunde oder Angehörige, die sich um ihn hätten kümmern können, waren nicht auffindbar. Seine Müdigkeit schlug rasch in Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten um. Nach anfänglichen Beleidigungen, Bedrohungen und Wegstoßen gegenüber den Beamten, spuckte er zudem einer Unbeteiligten ins Gesicht. Die Beamten nahmen den 23-jährigen Iraker zur Ausnüchterung in Gewahrsam und leiteten wegen der vorgefallenen Straftaten Ermittlungen ein.

