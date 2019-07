Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch-Grillplatzbesucher verbrennen Müll/Anwohner durch Emissionen belästigt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch

In der Nacht von Samstag, 14.07.2019 auf Sonntag, 15.07.2019, verbrannten bislang unbekannte Besucher eines Grillplatzes in Lenzkirch-Ruhbühl auf der dortigen Feuerstelle ihren Unrat. Dabei wurde versucht, sämtlichen Plastikmüll sowie eine Shisha-Pfeife und Geschirr im Feuer zu entsorgen. Die dadurch entstandene giftige Rauchwolke zog am Morgen bis ins nahegelegene Wohngebiet Ruhbühl, wo sich mehrere besorgte Anwohner an die Polizei wandten.

Der Polizeiposten Lenzkirch ermittelt wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen, was einen Straftatbestand darstellt.

Personen, welche im Zusammenhang mit der Benutzung der Grillstelle von Samstag auf Sonntag Angaben machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Lenzkirch, unter Tel. 07653-964390, in Verbindung zu setzen.

FLZ/PK/Mo

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell