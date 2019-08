Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Unfall mit Kleinkraftrad in Solingen-Fahrerin verletzt

Wuppertal (ots)

Auf dem Hofgerichtsweg in Solingen kam es heute, 21.08.2019, gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Zweiradfahrerin. Die 25-Jährige war mit ihrem Roller in Richtung Prinzenstraße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 33-jähriger Fahrer mit seinem Lastwagen von einem Privatgrundstück auf den Hofgerichtsweg einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die Zweiradfahrerin ihr Fahrzeug ab, verlor dabei die Kontrolle und kam zu Fall. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. (weit)

