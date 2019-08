Polizei Wuppertal

POL-W: Zwei Jugendliche nach Pkw-Aufbruch gestellt

Wuppertal (ots)

Am 22.08.2019, gegen 01:00 Uhr, meldete ein Anwohner der Burger Straße in Remscheid mehrere Randalierer, die gegen eine Hauswand und einen Stromkosten schlugen. Die alarmierten Polizeibeamten trafen schließlich im Nahbereich auf einen 16-jährigen Wuppertaler und einen 17-jährigen Remscheider. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige kurz zuvor an einem geparkten Opel die Seitenscheibe eingeschlagen und aus diesem Liquid für E-Zigaretten entwendet hatte. Weitere Ermittlungen dauern an. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben. (jk)

