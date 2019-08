Polizei Wuppertal

POL-W: Skateboardfahrer stößt gegen Fußgängerin

Wuppertal (ots)

Am 21.08.2019, gegen 19:28 Uhr, ist es auf der Straße Ufergarten in Solingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Skateboardfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Demnach war ein 15-Jähriger mit seinem Skateboard auf dem Gehweg in Richtung Entenpfuhl unterwegs, als er in Höhe der dortigen Bushaltestelle gegen eine 51-jährige Fußgängerin stieß. Beide Personen kamen daraufhin zu Fall, wobei sich der 15-Jährige Schürfwunden an beiden Knien zuzog. Die 51-jährige Solingerin klagte über Schmerzen an der linken Körperseite und wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, welches sie später wieder verlassen konnte. (jk)

