Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt: Zeugenaufruf nach Einbruchsversuch

Kuhardt (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Kuhardt kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Unbekannte Täter versuchten gegen 2:30 Uhr die Eingangstür zu öffnen, was jedoch misslang. An der Tür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

