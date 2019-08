Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Auffahrunfall mit einer leicht Verletzten

Hagenbach (ots)

Eine 45-jährige Autofahrerin hatte am Sonntag, dem 11.08.2019, um 12.00 Uhr, verkehrsbedingt an der Einmündung der Habsburger Straße in die L 540 (Friedenstraße). Eine ihr nachfolgende, 53-jährige Autofahrerin stieß vermutlich wegen zu geringen Sicherheitsabstands gegen das abbremsende Fahrzeug. Beim Aufprall auf das vorausfahrende Fahrzeug, wurde dessen Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

