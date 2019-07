Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruch in Wohnhaus und Entwendung eines Pkw -

Obwohl dem jugendlichen Intensivtäter erst am Mittwoch die Diebstähle von E-Bikes nachgewiesen wurden (s. a. unsere PM vom 18.07., 14:26 Uhr), beging dieser bereits am Donnerstag die nächste Straftat:

Im Zeitraum zwischen dem späten Nachmittag und dem frühen Abend verschaffte er sich Zugang zu einer Wohnung in der Diezer Lorenzstraße. Dort entwendete er einen Autoschlüssel und begab sich mit dem Pkw auf Spritztour. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde der Pkw am frühen Freitag gegen 01:40 Uhr in Limburg festgestellt. Am Steuer saß der polizeibekannte Jugendliche. Dieser hatte zwischenzeitlich an dem Fahrzeug Kennzeichen aus dem Lahn-Dill-Kreis angebracht.

Auf Grund der Vielzahl ständiger Straftaten erfolgte am Freitagvormittag die Vorführung des Jugendlichen vor dem Haftrichter in Koblenz. Dieser stellte nach Prüfung der Sachverhalte einen Haftbefehl aus. Im Anschluss wurde der junge Mann einer Jugendstrafanstalt überstellt.

