Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - E-Bike-Diebstähle, Tatklärung -

65582 Diez (ots)

In den Nächten zum Dienstag und Mittwoch dieser Woche kam es zu Einbrüchen in ein Diezer Zweiradgeschäft. Dabei wurden zwei hochwertige E-Bikes entwendet. Im Rahmen umfangreicher polizeilicher Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Raum Diez/Limburg. Der polizeilich bereits bekannte Beschuldigte gab im Rahmen der Vernehmungen diese Straftaten, sowie einen weiteren Fahrraddiebstahl in Diez zu.

