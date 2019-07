Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbrüche in PKW, Zeugen gesucht -

65582 Diez (ots)

In drei Fällen kam es in der Nacht auf Mittwoch (17. Juli) zu Einbrüchen in Pkw im Stadtgebiet von Diez:

Im Staffeler Weg wurde die hintere Seitenscheibe eines Opel Corsa eingeschlagen.

Weiter wurde in der Limburger Straße auf Höhe Hausnummer 66 die Scheibe eines geparkten VW Sharan zertrümmert.

Im dritten Fall wurde ein in der Louise-Seher-Straße geparkter VW Golf angegangen.

In zwei Fällen wurden in den Pkw abgelegte Geldbörsen mit diversen Dokumenten entwendet. Die PI Diez bittet etwaige Zeugen, ihre Beobachtungen telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

Aufgrund dieser Straftaten veröffentlicht die Polizei hiermit noch einmal folgende Ratschläge:

Prüfen Sie bei Verlassen des Fahrzeugs die Verriegelung durch Betätigung des Türgriffes.

Lassen Sie keine Wertgegenstände wie mobile Navigationsgeräte, Mobiltelefone u. ä. oder auch z. B. Handtaschen im Fahrzeug zurück.

Benachrichtigen sie die Polizei, wenn Personen auffällig um Fahrzeuge herumschleichen oder in diese hineinschauen.

Entfernen Sie auch die Halterung eines Navis von der Scheibe oder dem Armaturenbrett, weil Diebe auch in solchen Fällen Autos öffnen um vermutete Geräte dieser Art zu entwenden.

