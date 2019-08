Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kuhardt (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro verursachte am Samstagabend ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem geparkten Auto. Der beschädigte weiße VW Golf parkte zwischen 18 und 23 Uhr Am Rheinberg. Da sich der Streifschaden an der rechten Seite des Heckstoßfängers befindet, könnte es sich beim Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Eva Eichenlaub

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



