POL-PDLD: Landau, Dresdener Straße, 11.8.19, 05.00-06.00 Uhr Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Landau (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 31-jähriger Pkw-Fahrer in der Dresdener Straße in Landau. Durch das Bedienen seines Mobiltelefons während der Fahrt kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille. Eine Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheines und Fahrzeugschlüssel, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ist die Folge.

