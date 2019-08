Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuchelheim-Klingen, Feldweg, 11.8.19, 15.00 Uhr Verkehrsunfallflucht im Weinberg

Heuchelheim-Klingen (ots)

Am 11.8.2019, gegen 15.00 Uhr, wurde auf einem Feldweg zwischen Heuchelheim und Klingenmünster von Zeugen ein verunfallter Pkw gemeldet. Dieser lag erheblich beschädigt im Weinberg. Bei Eintreffen der Polizeistreife waren am stark unfallbeschädigten Pkw keine Personen festzustellen. Der Unfalllage nach zu urteilen, mussten Insassen zumindest blutende Verletzungen davongetragen haben. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber und Personenspürhund war eingeleitet. Ermittlungen über den Fahrzeughalter führten dann zum 33-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser hielt sich in Heuchelheim-Klingen auf und wies leicht, blutende Verletzungen auf. Zum Unfallhergang machte er keine Angaben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Totalschaden. Mehrere Weinbergszeilen wurden beschädigt.

