POL-W: W Auto überschlägt sich in Wuppertal-Mann schwer verletzt

Heute (18.07.2019), gegen 11:30 Uhr, überschlug sich in Wuppertal ein Auto. Dabei zog sich der Fahrer schwere Verletzungen zu. Eine 39-Jährige bog mit ihrem VW von der Haspeler Schulstraße nach rechts ab und bemerkte dabei nicht den Peugeot eines 25-Jährigen, der auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Elberfeld fuhr. Nach dem Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 25-Jährigen und kam auf dem Dach zum Stillstand. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. (sw)

