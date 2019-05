Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seniorin touchiert LKW auf Steinweg: LKW-Gespann und Fahrer gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Dienstag, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, kam es auf dem Steinweg in Höhe der Du-Ry-Straße, in Fahrtrichtung der Weserstraße, zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin touchierte nach eigenen Angaben beim Fahrstreifenwechsel mit ihrem grünen Nissan Micra einen LKW-Anhänger. Der LKW-Fahrer bemerkte die Berührung offenbar nicht und bog unvermittelt nach rechts in die Du-Ry-Straße ab. Die Nissan-Fahrerin verlor den LKW aus den Augen, weshalb der Versicherungsdatenaustausch der Beteiligten nicht stattfand. Ein Kennzeichen konnte sie auf die Schnelle nicht ablesen. Nun suchen die ermittelnden Beamten der Verkehrsunfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei das unfallbeteiligte LKW-Gespann, dessen Fahrer und weitere Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem gesuchten Beteiligten geben können.

Die 73-jährige Autofahrerin aus Kassel hatte sich nach dem Unfall bei der Polizei gemeldet. Sie schilderte dem aufnehmenden Beamten, dass sie den linken Fahrstreifen des Steinwegs in Richtung der Weserstraße befahren habe. In Höhe der Ampel an der Mittelgasse/ Du-Ry-Straße sei sie nach rechts gefahren, weil sie auf den mittleren Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei hatte sie offenbar den neben ihrem Auto fahrenden LKW mit Anhänger übersehen. Sie gab an, mit ihrer rechten Fahrzeugfront den LKW oder dessen Anhänger linksseitig touchiert zu haben. Durch den Zusammenstoß ist an dem Nissan Micra ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden. Die Höhe des Sachschadens am LKW ist bislang noch unbekannt.

Die Beamten der Kasseler Verkehrsunfallfluchtgruppe, welche mit den Ermittlungen betraut sind, suchen den unbekannten Unfallbeteiligten und weitere Unfallzeugen, die Hinweise auf diesen und den Unfallhergang geben können. Die Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

