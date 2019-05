Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeuten aus Rohbau Akku-Werkzeuge im Wert von 2.000 Euro: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel: In der Nacht vom gestrigen Dienstag auf den heutigen Mittwochmorgen betraten unbekannte Täter einen Rohbau in der Karl-Kaltwasser-Straße in Kassel, brachen im Inneren mehrere Bautüren auf und stahlen sämtliche Makita Akku-Werkzeuge einer Baufirma. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Baunataler Polizeireviers Süd-West suchen nun Zeugen, die möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug, das vermutlich zum Abtransport der Maschinen benötigt wurde, geben können.

Der Geschäftsführer der bestohlenen Baufirma gab gegenüber den vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West an, dass er und seine Mitarbeiter am Dienstag, gegen 18 Uhr, die Baustelle verlassen haben. Die gestohlenen Maschinen hatten sie in einem Lagerraum, welcher mittels einer Stahltür verschlossen wurde, aufbewahrt. Als die Arbeiter am heutigen Mittwochmorgen, gegen 6:45 Uhr, auf die Baustelle kamen, sahen sie, dass Unbekannte zwei Stahlbautüren, offenbar unter Anwendung von "roher Gewalt" verbogen und aus ihrer "Klemmvorrichtung" im Mauerwerk gerissen hatten. Ermittlungen vor Ort lassen darauf schließen, dass die Täter zielgerichtet den Lagerraum aufgesucht hatten. Neben den geklauten Akku-Werkzeugen, wie Akkuschrauber, Winkelschleifer usw., entwendeten die Einbrecher noch sieben Duschabflussrinnen aus Edelstahl, vom Hersteller Vigour, zum Nachteil einer Sanitär- und Heizungsfirma. Die Höhe des geschätzten Stehlgutes beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Durch das Aufbrechen und Umbiegen der Türen ist der Baufirma ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstanden.

Die Ermittler des Polizeireviers Süd- West bitten Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich des Rohbaus in der Karl-Kaltwasser-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und Hinweise auf diese geben können, sich unter der Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei oder direkt unter der Tel.: 0561- 910 2620 beim Polizeirevier in Baunatal zu melden.

