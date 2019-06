Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gartenlaube in Vollbrand

Peine (ots)

Gartenlaube in Vollbrand

Am Sonntagmorgen gegen 09:35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Peine zu einem gemeldeten Feuer in der Eichenstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube auf dem Grundstück der dortigen Kleingartenanlage "Schwanensee" in voller Ausdehnung brannte. Weiterhin befand sich eine Hochspannungsleitung im Nahbereich, welche die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte der Feuerwehr deutlich erschwerte. Während der Löscharbeiten platzte eine in der Gartenlaube gelagerte Gasflasche, eine weitere Gasflasche konnte geborgen werden. Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Gartenlaube aus Holz brannte dennoch vollständig aus. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 10.000 Euro. Die Brandursache konnte nicht abschließend festgestellt werden.

