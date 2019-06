POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.06.2019 für den Bereich Peine

Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.06.2019 für den Bereich Peine

Peine (ots)

Flucht nach Ladendiebstahl

Am Samstagnachmittag wurde in einem Lebensmittelgeschäft in Peine, Vöhrumer Straße, ein 23-jähriger Mann festgenommen, der mit drei weiteren Tätern diverse Tabakwaren sowie Lebensmittel gestohlen hatte. Seine Mitttäter konnten unerkannt flüchten, er wurde von den Polizeibeamten samt des zur Flucht genutzten Pkw in Gewahrsam genommen. Bei der Inaugenscheinnahme des Fluchtfahrzeuges konnte nicht nur das besagte Diebesgut, sondern obendrein auch noch ein Kennzeichenmissbrauch festgestellt werden. Die Täter hatten die Kennzeichenschilder allem Anschein nach bewusst ausgetauscht, um den Diebstahl zu verschleiern. Zeugen die Angaben zu den bislang noch flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/999-0, zu melden.

Alkoholisierte Peiner schießen mit Schreckschusswaffen vom Balkon

Besorgte Anwohner hatten in der Nacht zum Sonntag die Polizei über Schüsse vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Röerstraße in Peine informiert. Wie sich herausstellte, schossen die Personen im Rahmen einer Feier diverse Leuchtpatronen ab. Die Beamten stellten die Waffen sicher. Die Betroffenen müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Am Samstag, um 11:07 Uhr, kam es auf der Sedanstraße Ecke Herzbergweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Beim Überqueren der dortigen Kreuzung missachtete der E-Bike-Fahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda-Fahrers. Der 80-jährige E-Bike-Fahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Eine ärztliche Behandlung erfolgte im Peiner Klinikum. Der Gesamtschaden wird auf ca. 600 geschätzt.

