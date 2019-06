Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 029.06.2019

Peine (ots)

Verkehrsunfallfluchten Peine, Jägerstraße, Freitag, 28.06.2019, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr Am Freitag, 28.06.2019, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr wurde in der Jägerstraße, in Peine, ein dort geparkter VW Polo an der Fahrertür von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag, 27.06.2019, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 20:00 Uhr, auf der Hildesheimer Straße, in Vechelde. Dort wurde ein geparkter VW Polo durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe wurde mit 500,- Euro angegeben. Die Verursacher entfernten sich in beiden Fällen von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierungen zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine (Tel.: 05171-9990) bzw. mit der Polizei in Vechelde (Tel.: 5302-8043730) in Verbindung zu setzten.

Einbruch in Werkstatt Edemissen, Am Haferkamp Von Donnerstag auf Freitag drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Zugangstür in eine Werkstattscheune ein. Dort entwendeten sie mehrere Gartengeräte und konnten anschließend unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf 1100,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Edemissen (Tel.: 05176-976470) entgegen.

versuchter Räuberischer Diebstahl Am Sonnabend, den 29.06.2019, gegen 00:25 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann auf dem Schützenfest in Gadenstedt eine Geldkassette aus einem dortigen Verkaufswagen zu entwenden. Er wurde jedoch bei seiner Tatausführung von mehreren Passanten bemerkt und die 46-jährige Verkäuferin versuchte den Mann aus dem Verkaufswagen zu drängen. Nach einem Gerangel zwischen dem Mann und der Verkäuferin floh der Täter ohne Diebesgut. Im Rahmen des Gerangels stürzte Verkäuferin zu Boden und verletzte sich leicht. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Peine (Tel.: 051717-9990) zu melden.

Wohnhaus durch Brand beschädigt, Peine, Zehnerstraße, 12:55 Uhr Gegen 12:50 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Zehnerstraße in Peine zu einem Brand. Nach dem Eintreffen von Rettungskräften der Feuerwehr und der Polizei konnte im Bereich des Daches ein Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr Peine verhinderte die Ausbreitung des Feuers. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Brand wurde die Dachgeschosswohnung unbewohnbar. Für die Bewohner der Dachgeschosswohnung konnte über die Stadt Peine in Ausweichquartier bereitgestellt werden. Die Polizei ermittelt, wie es zum Ausbruch des Feuers kam. Die entstandene Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Betrunkener Radfahrer Am Sonnabend, 29.06.2019, gegen 02:25 Uhr, wurde bei einem 32-jährigen Radfahrer aus Peine im Rahmen einer Kontrolle in der Neuen Schmiedestraße deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenom-men. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Dem Peiner wurde eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell