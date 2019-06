Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 30.06.2019 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Gefährliche Körperverletzung, Samstag, 29.06.2019, 18:35 Uhr, Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle

Am Samstagabend kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 18-jährigen und einem 41-jährigen in der Straße An der Windmühle in Salzgitter-Lebenstedt. Diese eskalierten schließlich darin, dass der jüngere Mann dem Älteren zunächst mit der Faust in das Gesicht schlug und anschließend Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung / Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sonntag, 30.06.2019, 04:35 - 04:55 Uhr, Salzgitter-Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring

Vor einer Gaststätte am Wilhelm-Kunze-Ring kam es am Sonntagmorgen zunächst zu Ruhestörungen. Als die Polizeibeamten eintrafen konnte beobachtet werden, wie ein 34-jähriger bei einer Auseinandersetzung einem 31-jährigen Mann eine Flasche auf den Kopf schlug. Der jüngere blieb dabei jedoch unverletzt. Als die beiden Personen durch die Polizeibeamten getrennt wurden, kam es zu Solidarisierungen durch mehrere anwesende Personen mit den beiden an der Auseinandersetzung beteiligten Personen.

Es wurden in der Folge Platzverweise ausgesprochen. Ein 32-jähriger weigerte sich, diesem nachzukommen. Als er zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden sollte, setzte er sich bereits vor Ort dagegen zur Wehr. Es gelang dennoch die beiden Täter in Gewahrsam zu nehmen, wobei der 34-jährige versuchte einen Polizeibeamten zu treten. Aufgrund der festgestellten starken Alkoholisierung wurden beiden Männern eine Blutprobe entnommen. Es wurden Strafverfahren gegen beide eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Samstag, 29.06.2019, 17:15 Uhr, Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße

Ein 42-jähriger befuhr am frühen Samstagabend mit seinem Peugeot die Kattowitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Dabei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Straßenlaterne. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr, Samstag, 29.06.2019, Salzgitter-Lebenstedt, Kattowitzer Straße

Während der Aufnahme des Verkehrsunfalles wurde ein weiterer Pkw-Fahrer mit seinem Audi auf der Kattowitzer Straße festgestellt und aufgrund seines Fahrverhalten kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige alkoholisiert und nicht Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,22 Promille. Auch diesem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

