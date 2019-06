Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 29. Juni 2019

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall L 625 Lucklum Freitag, 28.06.2019, 15:55 Uhr Ein 40-jähriger Fahrer eines Opel überholte auf der L 625 mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge am Stück. In Höhe eines LKW, den er überholen wollte kam ihm ein Kia entgegen. Dessen 23-jähriger Fahrzeugführer reagierte geistesgegenwärtig und lenkte seinen PKW ganz nach rechts an den Straßenrand. Trotzdem kam es zu einer seitlichen Berührung beider PKW, wobei sich dann der Opel über die Gegenfahrbahn gedreht hat und in den Straßengraben gerutscht ist. Glücklicherweise blieben beide Beteiligte unverletzt.

