POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 28.06.2019

Wolfenbüttel (ots)

Unbekannter Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Am Donnerstag, um 19:25 Uhr, ereignete sich in der Westerntorstraße/ Ecke Am Lehenwege in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Am Lehenwege und wollte nach rechts in die Westerntorstraße abbiegen. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn, auf der sich eine 42- Jährige aus Vechelde mit ihrem Quad befand. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, wich sie nach rechts aus und prallte in einen Grundstückszaun. Sie stürzte anschließend von ihrem Quad und verletzte sich leicht.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben soll.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/ 9330, in Verbindung zu setzen.

