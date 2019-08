Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Personensuche mit Hubschrauber nach Verkehrsunfall

Heuchelheim- Klingen : 11.08.2019, 15.00- 19.00 Uhr (ots)

Durch einen Spaziergänger wurde im Wingert bei Heuchelheim-Klingen ein verlassenes, erheblich unfallbeschädigtes Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk Pirmasens gemeldet, welches kurz zuvor an dem Spaziergänger vorbeigefahren war. Der Fahrer war nicht mehr vor Ort. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug musste von erheblichen Verletzungen des Fahrers ausgegangen werden und es wurde eine Personensuche mittels Polizeihubschrauber und Personenspürhund eingeleitet. Im weiteren Verlauf der Suche konnte der 33 jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim durch eine Funkstreife in einer Ferienwohnung in Heucheheim-Klingen festgestellt werden. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen 19.00 Uhr wurden die Suchmaßnahmen eingestellt.

