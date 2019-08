Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am Freitag, den 09.08.2019 um 16:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter, silberner PKW mit SÜW-Kennzeichen die B427 von Kandel kommend in Richtung Bad Bergzabern. In der Ortsdurchfahrt von Oberhausen streifte dieses Fahrzeug einen in Höhe der Oberen Hauptstraße 3 ordnungsgemäß geparkten roten Ford mit SÜW-Kennzeichen und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Danach hielt die Fahrerin des silbernen PKW zwar noch kurz an, fuhr aber dann einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343/93340, oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de

