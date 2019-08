Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Was lange währt...

Germersheim (ots)

Hoch erfreut war ein 33-Jähriger, als die Polizei Germersheim ihn am Freitagabend (09.08.19) telefonisch kontaktierte. Dem Herrn wurde durch einen Beamten mitgeteilt, dass sein gestohlener Motorroller wiederaufgetaucht sei. Kurios an der Geschichte ist, dass der Roller bereits im Jahre 2011 entwendet wurde. In wessen Besitz sich das Fahrzeug all die Jahre befand, kann derzeit nicht nachvollzogen werden. Der ursprüngliche Eigentümer war so erfreut über die Nachricht, dass er sich direkt von seinem jetzigen Wohnort in Leipzig in Richtung Germersheim aufmachte, um seinen Roller noch in derselben Nacht abzuholen. Sogar den ursprünglichen Fahrzeugbrief konnte der Herr vorlegen, der laut eigener Aussage aus nostalgischen Gründen immer noch sehr an dem Zweirad hängt. Somit war es auch wenig verwunderlich, dass der Wahlleipziger bei der Übergabe des einwandfrei in Schuss gehaltenen Rollers plötzlich Tränen in den Augen hatte.

