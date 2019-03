Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brandheiß und unter Spannung

Bild-Infos

Download

Theisbergstegen (ots)

Ein Storchennest gerät in der Straße "Am Eselsköpfchen" offenbar infolge eines Kurzschlusses in Brand. Die Bewohner hatten ihr Nest unglücklicherweise in die Stromleitungen gebaut. Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 13.03.2019 gegen 20.30 Uhr zunächst wegen Rauchentwicklung im Freien alarmiert. Infolge des Brandes fielen geschmorte Teile der Stromleitung auf ein Garagendach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich bis zum Abschalten des Stromes aus dem Gefahrenbereich zurückziehen; anschließend wurde das Garagendach abgelöscht. Die Überreste des Nestes wurden mittels Drehleiter und Mistgabeln geerntet und ebenfalls abgelöscht. Weite Teile des Ortes (5 Straßenzüge) waren mehrere Stunden vom Stromnetz abgeschnitten; die Straßenbeleuchtung blieb bis in die Morgenstunden abgeschaltet. Das Nest war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt, verletzte Tiere wurden nicht aufgefunden. Während des Einsatzes kreiste ein Meister Adebar und beäugte die Szenerie. Die Feuerwehren Theisbergstegen und Kusel bewältigten den Einsatz in einer gemeinsamen Aktion.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell