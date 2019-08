Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rauenberg: Roller-Fahrer bei Unfall auf der B 3 verletzt

Malsch/Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Verletzt wurde ein aus dem Landkreis Karlsruhe stammender Roller-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstag kurz nach 19 Uhr auf der B 3/"Uhlandshöhe". Sowohl der 35-jährige Roller-Fahrer als auch die unfallverursachende Audi A 4-Fahrerin standen zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel. Als diese auf "grün" umschaltete, setzte die Autofahrerin zum Überholen des Roller-Fahrers an, wobei es in der Folge zur Kollision und zum Sturz des 35-Jährigen kam.

Rettungssanitäter und Notarzt waren im Einsatz und kümmerten sich um die Verletzungen.

Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 3.500 Euro. Die aus Nußloch stammende Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell