Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebstahl von Utensilien aus BMW - Wer kann Hinweise geben ?

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem in der Augustaanlage/Höhe "Bilfinger" ordnungsgemäß geparkten grauen BMW 630 und stahlen daraus einen "Rimowa"-Alukoffer sowie eine schwarze "Porsche-Design"-Aktentasche. In dieser Tasche befanden sich diverse Geschäftsunterlagen, ein Diktiergerät sowie verschiedene Büromaterialien.

Die Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht exakt bekannt.

Geparkt war das Auto in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.45 Uhr und Donnerstagmorgen, kurz nach 7 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell