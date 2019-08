Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Bild-Infos

Download

Landau: 10.08.2019, 21:00 - 21:15 Uhr (ots)

Am Abend des 10.08.2019 haben gleich zwei Damen, im Alter von 63 und 64 Jahren, aus dem Raum Landau richtig reagiert, als sie von der "Polizei Landau" angerufen wurden. Diese konnten im Gespräch schnell die Betrugsmasche der Anrufer erkennen und legten auf. Es wird daher angeraten, sollten Zweifel an der "Echtheit" der vermeintlichen Polizeibeamten bestehen, notieren sie sich den Namen sowie die Rufnummer des Anrufers und setzten sie sich mit ihrer lokalen Polizeidienststelle in Verbindung. Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche finden sie auch im Internet unter www.polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

Unnold, PHK

Telefon: 06341-287-212

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell