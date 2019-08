Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Virchowstraße, 12.8.19, 00:30 Uhr Verkehrskontrolle, Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Bei einer Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Fahrers am frühen Montagmorgen in Landau wurden drogentypische, körperliche Merkmale festgestellt. Das Auffinden von Marihuana in geringen Mengen belegte den Verdacht. Die Folge war ein Drogenschnelltest, der positiv verlief, eine Blutentnahme, Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel, sowie ein Ermittlungsverfahren.

