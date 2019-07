Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Von einer Baustelle an der Straße "Zum Haldenblick" haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag den Motor eines Aufzugs gestohlen. Die Täter sind durch den Zaun aufs Gelände gekommen.

Dorsten:

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte die Tür eines Cafés am Wulfener Markt aufgehebelt und drinnen einen Möbeltresor aufgebrochen. Sie flüchteten mit Bargeld.

Gladbeck:

Aus insgesamt sechs Containern einer Firma an der Straßeburger Straße haben unbekannten Täter in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Vorher haben sie die Schlösser der Container aufgebrochen.

Haltern am See:

Aus einem Transporter haben Täter in der Nacht zu Dienstag Werkzeuge gestohlen. Der Firmenwagen stand an der Straße "Am Wehr". Die Unbekannten hatten das Schloss der Tür aufgebrochen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell