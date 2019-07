Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Vermeintliche Handwerker klingeln - Schmuck und Bargeld weg

Recklinghausen (ots)

Unter dem Vorwand, sie seien Wasserwerker und müssten Überprüfungen durchführen, erschlichen sich zwei Männer am Montag um 10.30 h den Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin an der Heidkampstraße. Einer der Männer redete auf die Frau ein und lenkte sie ab. Der andere Tatverdächtige bewegte sich in der Wohnung und ging in die anderen Zimmer. Nachdem das Duo weg war, stellte die Seniorin fest, dass Geld und Schmuck gestohlen waren. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,67 m groß, schlank, mittelbraune Haare, dunkelblaue Windjacke, blaue Jeans, 2. ca. 50 Jahre alt, ca. 1,86 m, korpulent, schwarze Haare, leichte Stirnglatze, schwarze Windjacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Zeugen sollen sich bei der Nr. 0800 2361 111 im Fachkommissariat melden. Die Polizei rät, besonders vorsichtig zu sein, sobald unbekannte Personen in die Wohnung oder ins Haus wollen. Betrüger erfinden die abenteuerlichsten Geschichten, um sich Zutritt zu fremden Wohnungen zu verschaffen. Lassen Sie sich nicht beeinflussen und rufen Sie bei aufdringlichen Personen sofort die Polizei über 110. Achten Sie auf Ihr Umfeld in der Nachbarschaft und melden sie verdächtige Beobachtung lieber einmal mehr der Polizei.

