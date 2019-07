Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mit gestohlenem Kennzeichen geflüchtet

Recklinghausen (ots)

An der Halterner Straße wollten Polizisten am Montag um 16.40 h einen Rollerfahrer und dessen Sozius überprüfen, weil der Roller in Schlangenlinien unterwegs war. Anstatt anzuhalten, fuhr der Rollerfahrer auf den Beamten zu, sodass dieser zur Seite springen musste, um nicht überfahren zu werden. Bei der anschließenden Fahrt mussten andere Autofahrer bremsen, um nicht mit dem Roller zusammenzustoßen. An der Dorfstraße/Paulusstraße konnten die Beamten den Roller festsetzen. Der Fahrer versuchte noch, zu Fuß wegzulaufen, konnte aber von den Beamten eingeholt werden. Bei seiner Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Dorstener keine Fahrerlaubnis hatte und das Kennzeichen des Rollers als gestohlen einlag. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Mutter übergeben. Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell