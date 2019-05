Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Einbruch in Parfümerie

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Parfümerie auf der Hochstraße in St. Tönis ein. Gegen 03.20 Uhr wurden Nachbarn durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Sie beobachteten, wie zwei Personen an dem Geschäft standen und Waren in einen dunklen Kombi luden. In dem Wagen saß offensichtlich eine weitere Person. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei und beobachtete, wie der Kombi, möglicherweise ein Audi, in Richtung Krefelder Straße wegfuhr. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem Wagen, konnten diesen aber nicht mehr finden. Die Einbrecher hatten gewaltsam ein Schiebelement der Eingangstür aufgebrochen und stahlen aus dem Verkaufsraum eine noch nicht bekannte Menge Parfüm. Der flüchtige Kombi hatte vermutlich ein Geldener Kennzeichen (GEL). Hinweise auf das Fahrzeug bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0 /wg (546)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell