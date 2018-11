POL-KA: (CW) Haiterbach- 83-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Karlsruhe (ots) - Ein 83-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag auf der Iselshauser Straße mit seinem Toyota tödlich verunglückt. Beamte des Polizeireviers Nagold entdeckten das Unfallfahrzeug auf einer Streifenfahrt gegen 3.15 Uhr. Der Senior fuhr vermutlich von Iselshausen kommend in einer Rechtskurve geradeaus. Er geriet auf einen Bordstein, durchbrach ein Holzgeländer, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde anscheinend circa sechs Meter weit aus seinem Auto herausgeschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Haiterbach und Unterschwandorf waren mit 12 Kräften im Einsatz. Ein DRK-Fahrzeug und eine Notärztin waren vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

