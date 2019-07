Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer angefahren

Recklinghausen (ots)

Ein 51-jähriger Mann, der in Essen wohnt, hat am Montag um 12.00 h an der Blitzkuhlenstraße einen 35-jährigen Rollerfahrer aus Recklinghausen angefahren. Der Recklinghäuser wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Essener war vom Fahrbahnrand angefahren, um zu wenden und hatte dabei den Rollerfahrer erfasst.

