Polizei Gütersloh

POL-GT: 27-jähriger am Sonntagabend ausgeraubt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Sonntagabend (30.06., 23.48 Uhr) befand sich ein 27-jähriger Gütersloher zu Fuß auf einem Fußweg zwischen der Moltkestraße und der Hohenzollernstraße.

In Höhe einer dortigen Schule wurde der Mann eigenen Angaben nach von hinten geschlagen und fiel zu Boden. Dabei entwendete ein bislang unbekannter Täter den in der Hand getragenen weißen Stoffbeutel des 27-Jährigen und lief in unbekannte Richtung davon. In dem Beutel befand sich Bargeld. Angaben zu dem Täter konnten nicht gemacht werden. Es ist weiterhin nicht bekannt, ob es sich um einen einzelnen Täter handelte. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat rund um die angegebene Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen an dem Fuß- / Radweg beobachtet? Wer hat Personen wegrennen sehen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

