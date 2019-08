Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Zu betrunken, um zu flüchten ...

Germersheim (ots)

... war am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ein 45-jähriger Verkehrsteilnehmer in Germersheim. Zeugen meldeten, dass der Mann torkelnd in sein Auto einstieg und davonfuhr. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, versuchte der 45-Jährige zu Fuß zu flüchten. Aufgrund der Alkoholisierung fiel er jedoch bereits nach wenigen Metern hin und wurde durch die Beamten gefesselt. Ein Atemalkoholtest war ebenfalls nicht möglich. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da er zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr noch ein weiteres Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

